9 lihtsat nippi, mis aitavad kiirelt kaalu kaotada

Paljude dieetide, toidulisandite ja söögikorra asendajate propageerijad väidavad, et need tagavad kiire kaalulanguse, kuid tegelikult puudub väidetel teaduslik alus. Siiski on olemas teaduslikult toetatud strateegiaid, mis aitavad tõhusalt kaalu langetada.