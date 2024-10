Paljastati kopse kaitsvate rakkude supervõime

Teadlased on esimest korda näidanud, et inimese kopsudes püsivalt elavad looduslikud tapjarakud erinevad ainevahetusliku toimimise poolest nende vereringes ringlevatest vastetest. Uuringutulemused näitavad, et kopsude püsiasukad on valmis erakordselt kiiresti reageerima glükoosi hulga suurenemisele keskkonnas. Need on glükoosi kasutamisel eriti tõhusad, et toota energiat ja materjale, mida tapjarakud vajavad efektiivse immuunvastuse esilekutsumiseks. Glükoosi eriliselt tõhus töötlemine enda võimekuse tõstmiseks võimaldab tapjarakkudel luua eriti toeka immuunvastuse.