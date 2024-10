Nägemise kaotanud Pavel: äkki 10 aasta pärast on mingi ravim või lahendus

Hoolimata kõigest püüab Pavel aktiivset elu elada, tehes palju sporti ja treenides individuaalselt. Tema tulevik on aga ebaselge – arstidel pole veel lahendust tema geenimutatsioonile, kuid Paveli haiguslugu on saadetud Saksamaale ja Hollandisse, kus otsitakse vastuseid. «Äkki 10 aasta pärast on mingi ravim või lahendus minu osas leitud.»

Täna töötab Pavel Põhja-Eesti Pimedate Ühingu majas pimedate massaažikeskuses massöörina, pakkudes professionaalset massaaži hoolimata sellest, et ta on nägemispuudega. Ta on leidnud uue viisi, kuidas inimesi aidata ning tema juurde saavad kõik soovijad tulla massaaži nautima, toetades samal ajal ka ühingu tegevust ja nägemispuudega inimeste töövõimalusi.

Üüratu tugi Põhja-Eesti Pimedate Ühingust

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu tegevjuht Helen Künnap rõhutab ühingu rolli nägemispuudega inimeste toetamisel. «Meie eesmärk on aidata neil igapäevaeluga toime tulla, soodustada hariduse omandamist ja naasmist tööturule. Ühingu tegevused aitavad nägemispuudega inimestel ühiskonnas kohaneda ning elada täisväärtuslikku elu, sõltumata ühiskondlikest oludest.»

PPÜ keskuseks on Tondi 8a hoone, mis on saanud oluliseks kohtumispaigaks Tallinna nägemispuudega kogukonnale. Künnap rõhutab, et nägemispuudega inimesed vajavad oma erivajadustele kohandatud keskkonda, kus nad saavad osaleda mitmesugustel üritustel ja kasutada spetsiaalseid teenuseid. Ühing pakub ka olulisi rehabilitatsiooniteenuseid ja tehnoloogilisi lahendusi, mis aitavad nägemispuudega inimestel iseseisvamalt elada.

Aitan Eestit MTÜ – kuidas püsiannetused aitavad?

Aitan Eestit MTÜ juhatuse liige Janar Saviir selgitab, et annetuste toel saab nägemispuudega inimestele pakkuda olulist abi ja nõustamist. «Nägemise kaotamine muudab arvutis ja tavakirjas info hankimise väga keeruliseks, mistõttu on vaja süsteemset tuge ja informatsiooni. PPÜ töö üheks oluliseks osaks ongi sellise info koondamine ja edastamine abivajajatele,» räägib Saviir.

Aitan Eestit MTÜ toetab Põhja-Eesti Pimedate Ühingut, et nad saaksid pakkuda iganädalast kontakt- ja telefoninõustamist nägemispuudega inimestele, nende peredele ja spetsialistidele, kes neid abistavad. Nõustamise kaudu aidatakse inimestel leida uusi viise, kuidas nägemispuudega toime tulla ja iseseisvust säilitada.

Pavel on näide sellest, kuidas Põhja-Eesti Pimedate Ühing ja Aitan Eestit MTÜ saavad aidata nägemispuudega inimestel eluga kohaneda ja aktiivselt osaleda. Valge kepi päeva tähistamine on hea võimalus tuletada meelde, et pimedad ja vaegnägijad vajavad meie kõigi tuge ja mõistmist. Koos saame muuta nende elu mitmekesisemaks, luues ligipääsu vajalikele abivahenditele ja toimetulekut toetavale informatsioonile.