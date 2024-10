Loe, mis kellast alates võiks söömist vältida, et hoida südame tervist ja kaotada kaalu

See, mis kellaajal inimene kaloreid tarbib, on oluline nii kehakaalu kui ka südame tervise seisukohast. Keha on harjunud tarbima toitu teatud kellaaegadel ning hakkab selleks varem valmistuma.

Teadlased on leidnud, et organism toodab õhtuti ja öösiti vähem sülge, vähem maohapet ja seedimiseks vajalikke ensüüme ning väheneb ka insuliinitundlikkus, mis tähendab, et keha ei saa glükoosi töötlemisega sama tõhusalt hakkama kui päeval.

Salk instituudi teadlased leidsid ajakirjas Cell Metabolism avaldatud uuringu käigus, et mida rohkem uuringus osalenud naised pärast kella kuut sõid, seda kehvemas seisus oli nende süda. Neil esines rohkem vererõhu probleeme, ülekaalu ja nende organism ei saanud veresuhkru reguleerimisega piisavalt tõhusalt hakkama. Seepärast oli neil suurem diabeedi, südamehaiguste ja rasvumise risk.

Samuti on leitud, et inimesed, kes tarbivad suurema osa kaloreid enne kella kolme päeval, kaotavad 25 protsenti rohkem kaalu kui teised. Lisaks on tehtud kindlaks, et seedeelundkonna rakud saavad iga päev seedeprotsessi käigus kahjustada ning nende taastumine toimub öösiti. Kui inimene sööb õhtuti või hilisööl, ei jää tema seedeelundkonnal piisavalt aega taastumiseks.