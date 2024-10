VAADE AJALUKKU Vereloomehaigustega patsientidele rajati Eestis esimene osakond 40 aastat tagasi

Regionaalhaigla onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku juhataja dr Helis Pokkeri sõnul on sellised koolitussündmused oluline osa multimodaalse vähiravikeskuse igapäevatööst. «Verehaiguste ravi – nagu kogu tänapäevane ravitöö – on eelkõige meeskonnatöö ja see meeskond on palju laiem haiglas töötavatest kolleegidest. Just seetõttu on taolised seminarid ülivajalikud,» ütles dr Pokker. «Seejuures on rõõm koos kolleegidega teha ka tagasivaade senisele teekonnale ja koos tähistada olulisi töövõite.»