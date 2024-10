Eestis loodud unikaalne rinnahoidja toetab rinnavähi seljatanud naisi

Symmetrista asutaja Merlin Seeman rõhutas, et rinnavähi ennetuse ja ravi kõrval tuleb tähelepanu pöörata ka naiste enesetundele ja heaolule, kui raske haigus on seljatatud ja vähiravi on lõppenud. «Rindade rekonstruktsioon toob paraku leevenduse kõrval tihti ka uusi igapäevaseid väljakutseid ning raske haiguse seljatanud naine võib silmitsi seista rindade asümmeetriaga, millel on oluline mõju tema enesekindlusele ja elukvaliteedile. Seetõttu on meie eesmärk pakkuda naistele rinnahoidjat, mis lubab tunda end naiselikult ja mugavalt igas olukorras iga päev,» ütles Seeman.

Merlin Seeman Foto: Marilin Leenurm

Signature nimeline rinnahoidja on disainitud põhjaliku mõõtmis- ja uurimistöö ning prototüüpimise tulemusel ning sobib igapäevaseks kasutamiseks naistele, kes on pidanud rinnavähi ravi osana läbima lumpektoomia või mastektoomia ning kelle rinnad on uuesti üles ehitatud. Toode sobib ka nendele naistele, kellel on säilinud osa loomulikust rinnakoest.

Rinnahoidja tootmisprotsessis on kasutusel Symmetrista meeskonna poolt loodud vormid, mis võtavad arvesse naise anatoomiat ja rinna suuruse erinevaid variatsioone. Koostöös Saksamaa tootjaga arendatud tehnoloogia võimaldab toota rinnahoidjaid, kus üks korv, kas parem või vasak on 2, 3, 4, 5 ning tulevikus isegi kuni 7 numbri võrra suurem. Symmetrista rinnahoidja puhul ei ole korvide suuruse erinevust võimalik visuaalselt tuvastada.