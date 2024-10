TAI alustab koolitoidu uuringuga, et saada ülevaade õpilaste söömisharjumustest koolis

Uuringuga soovitakse välja selgitada õpilaste, koolijuhtide ja toitlustajate rahulolu koolilõuna ja selle pakkumisega. Uuritakse, kas ja kui tihti koolilõunat süüakse ja kui ei sööda, siis mis on selle põhjusteks. Lisaks soovitakse saada laiemat ülevaadet õpilaste söömisharjumustest koolis ja selle lähistel, vahendab TAI.

Uuring viiakse läbi üle kogu Eesti, küsitledes 172 kooli 3., 6., 9. ja 12. klassi õpilasi, kooli juhtkonna esindajat ja toitlustajat. Uuring algab oktoobris ning esimesi analüüsi tulemusi on oodata kevadel.

Õpilaste jaoks on uuring anonüümne ning ka koolide ega toitlustajate nimesid ei avalikustata. Uuringul on olemas eetikakomitee luba.

Uuringu tulemused on oluliseks sisendiks leidmaks lahendusi koolide toidukeskkondade parendamiseks. Kuna õpilased veedavad koolis suure osa oma ajast, on koolides pakutav toiduvalik väga oluline õpilaste toitumisharjumuste mõjutaja, pakkudes sealhulgas võimalusi pikaajalisteks olulisteks ennetustegevusteks. Uuring on muu hulgas vajalik sotsiaalministeeriumile hetkeolukorra kaardistamiseks enne laste haridusasutuste toitlustamise määruse muutmist.