EHMATAV AVASTUS Levinud aine tarbimine mõjutab DNAd

Uurijad analüüsisid 682 inimese vereproove, et uurida kanepi mõju DNA metülatsioonile, mis on keemiline protsess, mis mõjutab geenide aktiivsust. Kokku tuvastati 188 praegust kanepitarvitajat, kellest osa teatas, et tarbisid väga tugevaid sorte, mille THC (delta-9-tetrahüdrokannabinool) sisaldus oli üle 10 protsendi.