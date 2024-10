Pneumokokki esineb rohkem lastesõimedes, lasteaedades, hooldekodudes ja kasarmutes

Pneumokokk ehk Staphylococcus pneumoniae on bakter, mille olemasolu tuvastasid 1881. aastal teineteisest sõltumatult prantsuse keemik-farmatseut-mikrobioloog Louis Pasteur ja Ameerika Ühendriikide sõjaväearst George Sternberg. Nimetus «pneumokokk» tuleneb kreekakeelsetest sõnadest pneumōn, mis tähistab kopsu, ja kokkos, mis tähistab marja. Mikroskoobi all vaatlemisel meenutavad pneumokokid marjakobarapaare.

Miks on oluline rääkida pneumokokinakkusest?

Pneumokokk on maailmas üks peamisi kopsu-, põskkoopa-, keskkõrva- ja ajukelmepõletikku ning veremürgistust põhjustav mikroorganism. Harvemini kutsub see esile muude kudede ja organite põletikku ning kahjustust. Pneumokokk on paljude laste ja mõnede täiskasvanute ülemiste hingamisteede normaalse mikrofloora osa.