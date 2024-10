B12-vitamiin osutus tõhusaks vahendiks selle karmi haiguse vastu

Praeguseks on ägeda pankreatiidi optimaalse ravi kohta endiselt palju vastuseta küsimusi. Eriti on vaja farmakoloogilisi aineid, mis suudaksid peatada varajase elundikahjustuse kõhunäärmes.

Dr Chuanwen Fani juhitud teadlaste meeskond, mis tegutseb Sichuani ülikooli ja Linköpingi ülikooli juures, avastas ja kinnitas, et vitamiin B12 võib ennetada ja leevendada ägedat pankreatiiti. Uurimisrühm kasutas esmalt geneetilisi uuringuid ja leidis, et kõrgem vitamiin B12 tase veres on tugevalt seotud väiksema riskiga pankreatiiti haigestuda. Seejärel tehti loomkatseid, et uurida vitamiin B12 mõju pankreatiidi arengule. Tulemused näitasid, et B12 kaitseb kõhunäärme rakke ja soodustab koe paranemist.