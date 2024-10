Uuendused ravimite loetelus vähendavad paljude patsientide ravikulusid

Oktoobrist lisandus rahastatavate ravimite loetellu Besremi, mida vajab järgnevatel aastatel hinnanguliselt 13 kuni 43 patsienti, tuues Tervisekassale lisakulu kuni 600 000 eurot. Ravim on mõeldud tõelise polütsüteemia raviks suhteliselt harvaesineva haiguse puhul, kus luuüdi toodab liiga palju punaliblesid ja teisi vererakke. «Eestis on kõik selle näidustuse jaoks varem kasutusel olnud ravimid aastaid tagasi turult kadunud ning alternatiivset müügiloata ravimit Pegasys on Tervisekassa viimastel aastatel hüvitanud erandkorras. Ravimi hankimine on aga olnud keeruline, sest tarnehäirete tõttu võis inimeste ravi katkeda,» selgitas Hark.

Alates oktoobrist hüvitatakse toimeainet avapritiniib kaugelearenenud süsteemse mastotsütoosi korral. See on haruldane surmaga lõppev haigus, mille korral patsientide eluiga on sõltuvalt alatüübist kaks kuud kuni kuus aastat. Avapritiniib on esimene ravim, mis saab Eestis sellel konkreetsel näidustusel rahastatud – ravi vajab kolm kuni seitse patsienti, mis toob Tervisekassa eelarvesse üle poole miljoni euro lisakulu.

Tervisekassa hakkab rahastama ka toimeainet fedratiniibi, mida kasutatakse müelofibroosi raviks. See on halvaloomuline vereloomekasvaja, mis lühendab oluliselt patsientide eluiga. Enamik patsiente kannatab splenomegaalia ehk põrna suurenemise all, kus põrna maht võib olla 10-20 korda suurem kui tavaliselt, põhjustades tõsiseid vaevusi. Järgnevatel aastatel vajab ravi hinnanguliselt 23-27 patsienti, mis toob ravimihüvitise eelarvesse esimesel aastal ligikaudu 650 000 euro suuruse lisakulu.

«Täiendavaid ravivõimalusi lisandus ka eesnäärmevähi, munasarjavähi ja endometrioosi raviks. Kuigi need ei too Tervisekassa ravimihüvitiste eelarvesse olulist lisakulu, laiendavad need oluliselt patsientide ravivalikuid. Leevendasime ka suukaudsete antitrombootiliste ravimite (dabigatraan ja rivaroksabaan) väljakirjutamise tingimusi, hüvitades neid alates oktoobrist kõrgema soodusmääraga ka venoosse tromboosi raviks ja korduva tromboosi ennetamiseks,» selgitas Hark. Ta lisas, et seni hüvitati patsientidele ravimit 50 protsendi ulatuses. «Sellise soodustusega kasutas ravimeid möödunud aastal ligi 8000 patsienti, seega muudatus vähendab tuhandete patsientide ravikulusid ning on kooskõlas rahvusvaheliste ravijuhiste soovitustega.»