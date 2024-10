Peaasi.ee avaldas töövihiku enesevigastamisest loobumise toetamiseks

«Enesevigastamine on ulatuslik probleem, mis mõjutab paljusid noori ja nende lähedasi. Inimestel, kes end vigastavad on raske oma tundeid sõnadega väljendada ning seetõttu teevad nad seda käitumise abil,» selgitas Peaasi.ee tegevjuht, kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.

«Ennastvigastavat käitumist on võimalik muuta. Enesevigastamine on abinõu oma tunnete juhtimiseks, see on õpitud käitumine. Käitumisse saab aga lisada ka uusi ja turvalisi tunnetega toimetulemise oskusi. Sedaviisi asendavad need aja jooksul enesevigastamise,» rääkis Oidermaa.