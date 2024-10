Ämmaemand õpetab: kuidas kontrollida kasvajate suhtes oma rindu?

Rindade tervis on menstruaaltsükli hormonaalsete muutuste tõttu väga muutlik. Seepärast on oluline teada oma rindade eripärasid ning pöörata muutustele vara tähelepanu.

Enda rindu on soovitatav kontrollida üks kord kuus kindlal ajal, lähtudes oma menstruaaltsüklist. Ämmaemand Kirsi Tilga sõnul on selleks parim aeg seitse päeva pärast menstruatsiooni esimest veritsuspäeva. Ehk ajal, millal keha on saanud signaali, et pole tekkinud rasedust ja imetamisperioodi ei ole vaja alustada. Juhul, kui ei esine menstruatsiooniveritsust, on soovituslik rindu palpatiivselt kontrollida üks kord kuus ühel ja samal päeval.

Kuidas rindu kontrollida?

Seejärel tuleb rindu kombata. Kõige parem on teha seda duši all, kui nahk on seebitatud ja võimalikke ebatasasusi on lihtsam tuvastada. Samuti lõõgastub duši all keha, lõdvestub rinnalihas ja õlavöötme piirkond, läbi mille on omakorda rinnanääret, mis asub lihaskihi peal, lihtsam kombata.