Teadlased tuvastasid võimsa vahendi eesnäärmevähi vastu

Aktiivne jälgimine on meetod, kus madalama riskiga vähki jälgitakse hoolikalt, vältides kohest ravi, mis võib põhjustada kõrvaltoimeid. Uuringus, mis avaldati ajakirjas JAMA Oncology , selgus, et kõrge kvaliteediga toitumine vähendab vähirakkude muutumist agressiivsemaks, vahendab Johns Hopkinsi haigla.

Uuringus analüüsiti 886 mehe toitumisharjumusi ja kasutati tervisliku toitumise indeksi (HEI) skoori, et hinnata toitumise kvaliteeti. Leiti, et kõrgem HEI skoor oli seotud väiksema riskiga, et vähk progresseerub raskemaks haiguseks.