Massöör selgitab, millisel puhul on kasu spordimassaažist

Spordimassaaži eesmärk on parandada sooritust, taastuda kiiremini ning ennetada vigastusi. Erinevalt tavapärasest klassikalisest või lõõgastavast massaažist keskendub spordimassaaž täpselt nendele lihasgruppidele, mis saavad sportimise käigus kõige rohkem koormust. Massöör kasutab intensiivseid tehnikaid, et mõjutada sügavamaid lihaskihte, leevendada pingeid ja parandada vereringet. Kuigi spordimassaaži seostatakse pigem sportlaste elustiiliga, saavad massöör Mihhail Goidovi sõnul sellest abi ka harrastussportlased ja need, kes liiguvad enda heaolu nimel ja oma lõbuks. Samuti on spordimassaažist kasu neile, kes tegelevad füüsilise tööga või elavad aktiivset eluviisi, aidates kaasa koormustest taastumisele ja lõõgastumisele.

Kuidas aitab spordimassaaž lihastel taastuda ja vigastusi ennetada?

Spordimassaaž parandab vereringet, tuues lihastesse rohkem hapnikku ja toitaineid, see omakorda kiirendab taastumisprotsessi. Samuti aitab regulaarne spordimassaaž leevendada lihaspingeid ja ennetada lihaste ülekoormust, mis on tihti erinevate vigastuste, nagu lihasrebendid ja kõõlusepõletikud, põhjuseks. Veel võib massaaž aidata vähendada armkude ja taastada lihaste elastsust pärast vigastust, see omakorda võimaldab sportlastel naasta treeningutele kiiremini ja ohutumalt.

Spordimassaaži mõju erinevate spordialade puhul