Kõrvalestaplastika – kellele ja mis põhjustel seda operatsiooni tehakse?

Millega peab arvestama enne operatsiooni?

Dr Tiganit ütleb, et enne operatsiooni tuleb kindlasti varuda aega taastumiseks: umbes 10 päeva pärast lõikust on kõrvad kaetud sidemega, pärast seda tuleb veel kuu aega kanda öösiti peapaela, et vältida traumat veel paranevale kõrvalestale.

Lastel toimub operatsioon üldanesteesias, täiskasvanutel enamasti kohaliku tuimestusega. Operatsioon on võrdlemisi kiire, ühe kõrvalesta kohta kulub 45–90 minutit sõltuvalt konkreetsest juhust. «Operatsioon algab kõrvalestataguse nahalõikega. Nahk tuleb kõhrelt vabastada ja õmbluste abil anda kõhrele uus kuju. Osal juhtudel tuleb üleliigset kõhre eemaldada. Mina teostan operatsiooni laialt levinud Converse tehnikaga,» kirlejdab dr Tiganik. Ta lisab, et koju saab patsient minna juba operatsiooniga samal päeval.

Operatsioonist lõplik taastumine võtab aega umbes paar kuud. «Umbes kümme päeva on kõrvad sidemega kaetud, sel perioodil esineb sügelemist. Pärast sideme eemaldamist on kõrvalestad veel kergelt turses ja punetavad ja kuu aega tuleb öösiti kanda peapaela. Alguses hoiavad kõrvalesta kuju vaid õmblused, ning on oht õmbluse katkemiseks ja eelneva kuju taastumiseks. Kaks kuud pärast operatsiooni on kõrvalestad piisavalt paranenud, et ei ole enam piiranguid kontaktspordile. Kergemat füüsilist koormust võib juba varem teha,» selgitab dr Tiganik.