Teadlased tuvastasid uue neurotoksiliste ohtude allika

«Igapäevaelus puutume kokku erinevate keemiliste ainetega, mis jaotuvad ja kogunevad meie kehasse. Need on väga keerulised segud, mis võivad mõjutada organismi funktsioone ja meie tervist,» selgitab professor Beate Escher, UFZ rakutoksikoloogia osakonna juht ja Tübingeni ülikooli professor.

Keskkonna- ja veeanalüüsidest on teada, et keemiliste ainete mõju liitub, kui need esinevad madalates kontsentratsioonides keerulistes segudes. Kas sama kehtib ka inimkehas, on seni ebapiisavalt uuritud – sellele keskendus just uus uuring.