Ravimiregistri viga mõjutas teatud ravimisoodustusi – hinnavahe hüvitatakse

Ravimiameti peadirektori asetäitja Ott Laius selgitas, et juulis ilmnes ravimiregistri andmeülekandes tõrge, mille tulemusel esines häireid ravimite soodustuste rakendamisel apteekides. Vea tingis süsteemiarendus, mille tulemusel ei liikunud enam ravimite soodustuste info edasi retseptikeskusesse. See põhjustas ajutisi probleeme, kus patsiendid said ravimeid kas suurema või väiksema soodustusega, kui neile oli ette nähtud.

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse (TEHIK) tervise valdkonna juht Tõnis Jaagus selgitas, et TEHIKu ülesandeks on ravimiregistri arenduse korraldamine ja infotehnoloogiliste lahenduste halduse tagamine. «Koostöös välise arenduspartneriga on parandatud vead, mis põhjustasid soodusmäärade uuenemise tõrke. Oleme teinud tihedat koostööd nii ravimiameti, tervisekassa kui ka arenduspartneriga, et tulevikus selliseid olukordi ei esineks. Tugevdasime testimisprotsesse ning tegime süsteemis vajalikud muudatused, et süsteem toimiks tulevikus veelgi paremini. Viimane soodusmäärade uuenemine toimis ka nende tegevuste tulemusena tõrgeteta,» rääkis ta.