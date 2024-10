Päevalilleseemnete saladus paljastati – nendega tuleks toimida just nii

Röstimine parandab seemnete maitset, luues iseloomuliku pähklise aroomi, kuid samal ajal võib see põhjustada oksüdeerumist ja toitainete kadu, eriti kõrgel temperatuuril. Lahendusena on enne röstimist idandamine osutunud paljulubavaks tehnikaks seemnete toiteväärtuse suurendamiseks.

Ajakirjas Food Materials Research avaldatud uuring tõstas, et kõrgemad temperatuurid ja pikemad röstimisajad põhjustasid küllastumata rasvhapete vähenemist. «Meie uuring näitab, et idandamine, millele järgneb optimaalne röstimine, pakub märkimisväärseid toitumuslikke- ja maitseomadusi. Idandatud päevalilleseemnete röstimine 125°C juures tagab peamiste toitainete, nagu aminohapete ja antioksüdantide, maksimaalse säilimise, samal ajal parandab see soovitud maitseid. See on oluline edasiminek toiduaineteaduses, mis võiks olla kasulik nii tarbijatele kui toiduainetööstusele,» ütles vanemteadur dr Yan Ge.