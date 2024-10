Miks on vaja igal aastal uuesti gripi vastu vaktsineerida?

Varjak ütleb, et gripiviirusele on sisse ehitatud omadus kiirest muutuda. «See on viirusele kasulik, kuna aitab põgeneda inimeste omandatud immuunsuse eest,» selgitab teadlane. Gripiviirusel on nimelt kaheksa erinevat genoomiahelat, mis võivad omavahel kombineeruda, see tähendab, et eri tüved võivad neid ahelaid omavahel vahetada. Samuti võivad Varjaku sõnul lisaks tekkida mutatsioonid, mis suurendavad veelgi viiruse võimekust immuunsüsteemi radari alt läbi lipsata, kuna see ei tunne sissetungijat lihtsalt ära.