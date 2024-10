Kas mehi kimbutavad karmimad haigusnähud?

Levinud arusaam on, et meeste jaoks on külmetuse või gripi kogemine jubedam kui naiste jaoks, ja nad kaebavad oma sümptomite üle rohkem – nähtus, mida tuntakse kui «meestegripp». Kuigi mõiste on olnud kasutusel juba mõnda aega, on teaduslikud tõendid selle kohta vastuolulised, vahendab New Atlas.