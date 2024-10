Hamburgeris peitunud kolibakter tappis ühe ja viis haiglasse kümneid inimesi

E-coli on bakter, mis põhjustab inimestel tavaliselt saastunud toidu või vee kaudu kõhulahtisust. Kuigi enamikul juhtudel on see kerge, võib see põhjustada tõsist infektsiooni väikelastel, nõrgenenud immuunsusega inimestel ja eakatel täiskasvanutel, edastab Medical Daily.

Praegune haiguspuhang, millest teatati 10 osariigis, on seotud kolibakteri O157 tüvega. Aruannete kohaselt tekkisid 49 inimesel kolibakteri infektsiooni sümptomid ajavahemikus 27. september 2024 kuni 11. oktoober 2024. Tegelik arv on aga eeldatavasti suurem kui teatatud. Seda seetõttu, et paljudel juhtudel võivad patsiendid kergest haigusest paraneda ilma arstiabita. Samuti võivad haiguspuhanguga seotud juhtumid tulla välja alles kolme või nelja nädala pärast.

Uurijad töötavad nüüd selle nimel, et tuvastada haigusega seotud hamburgeri saastunud koostisosa. Vahepeal on McDonald's mitmes osariigis lõpetanud värske tükeldatud sibula ja veiselihakotlettide kasutamise ning peatanud lihatükkide müügi teatud kohtades.

«USA toidu ja ravimiameti (FDA) esmane teave näitab, et Quarter Pounders'is serveeritud tükeldatud sibul on tõenäoline saasteallikas. FDA töötab kiiresti, et kinnitada, et need sibulad on selle haiguspuhangu allikad,» kirjutati pressiteates.

Kolibakteri infektsiooni sümptomiteks on kõhulahtisus, võib kaasneda kõrge palavik mis võib kesta üle kolme päeva ja verine kõhulahtisus. Teised märgid, millele tuleb tähelepanu pöörata, on tugev oksendamine ja dehüdratsiooni nähud, nagu pearinglus, harv urineerimine, suu- ja kurgukuivus.

Sümptomid algavad tavaliselt 3–4 päeva pärast bakterite sisenemist kehasse ja enamik inimesi paraneb nädala jooksul ilma ravita. Kuid raskete sümptomite ja tüsistustega võib vaja minna haiglaravi.