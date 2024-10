Loe, millist haigust põhjustab D-vitamiini puudus lastel

Ajakirjas Science Advances avaldatud viimase uuringu järgi on D-vitamiini puudus lastel seotud harknääre enneaegse vananemisega. Harknääre on väike lümfisoon, mis toodab ja treenib T-rakke, mis on immuunsüsteemi jaoks üliolulised, kaitstes keha infektsioonide ja haiguste eest. Kui enamik neist elutähtsatest rakkudest toodetakse enne sündi, siis ülejäänud tekivad lapsepõlves ja puberteedieas.

«Vananev harknääre põhjustab «lekkivat» immuunsüsteemi. See tähendab, et harknääre muutub vähem tõhusaks immuunrakkude välja filtreerimisel, mis võivad ekslikult terveid kudesid rünnata, suurendades autoimmuunhaiguste, nagu I tüüpi diabeedi, riski,» ütles uuringu juhtiv autor John White.

Uuringud on näidanud, et D-vitamiin on immuunsuse jaoks hädavajalik, kuid White'i sõnul toovad hiljutised uuringutulemused sellesse seosesse uut selgust ja võivad viia uute strateegiateni autoimmuunhaiguste ennetamiseks.

Katse ajal uurisid teadlased hiiri, kes ei suutnud toota D-vitamiini, et hinnata, kuidas see puudus mõjutab nende harknääret. Seejärel viisid nad läbi rakuanalüüsid ja geenide järjestuse, et mõista D-vitamiini vaeguse mõju immuunsüsteemile. Teadlased ootavad inimestel sarnaseid leide, kuna harknääre toimib mõlemal liigil sarnaselt.

Uuringutulemuste põhjal soovitavad teadlased, et väikelapsed peaksid saama piisavas koguses D-vitamiini kas looduslikest allikatest, nagu rikastatud toit ja päikesevalgus, või toidulisandid.

Sama meeskonna 2021. aastal läbi viidud varasemad uuringud, mis jälgisid enam kui 10 000 last, näitasid, et varajane D-vitamiini andmine lastele võib vähendada I tüüpi diabeedi tekkeriski kuni viis korda.