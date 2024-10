Kas lehmapiima ja taimse piima toiteväärtus on sama?

Teadlased Alice H. Lichtenstein, Jean Mayeri, Stanley N. Gershoffi, ning Diane McKay jagasid hiljuti nõuandeid inimestele, kes on huvitatud üleminekust lehmapiimalt taimsele piimale.

«Paljud inimesed eeldavad, et taimsed piimad on samad, mis lehmapiim, ja see oletus on täiesti vale,» ütles McKay. «Need ei ole toiteväärtuse poolest samaväärsed.»

Taimsed piimad on saadud taimsetest saadustest nagu kaer, sojaoad, mandlid, kookospähklid, riis või kanepiseemned. Need taimsed saadused jahvatatakse ja leotatakse vees, seejärel filtreeritakse tahkete osade eemaldamiseks. Saadud vedeliku toitumisprofiil on väga erinev lehmapiimast ja isegi algsest taimsest saadusest. Näiteks kausitäie kaerahelbepudru söömine ei anna samu toitaineid kui klaasi kaerapiima joomine, kirjutab Medical Xpress.

Lehmapiim on enamiku ameeriklaste toitumises peamine kaltsiumi ja D-vitamiini allikas. Lichtenstein ütles, et see on ka kvaliteetne valguallikas. Enamik taimseid piimasid sisaldab seevastu palju vähem valku ja see valk on madalama toiteväärtusega.

Sojapiim sarnaneb valgu poolest lehmapiimaga, kuid ei sisalda loomulikult kaltsiumi ega D-vitamiini, mistõttu tuleb seda tootmisprotsessi käigus nende toitainetega rikastada. Lichtenstein ütles, et kõik muud taimsed piimad peavad olema rikastatud kaltsiumiga, et need vastaksid lehmapiima toitainesisaldusele.

Lichtenstein ütles, et need, kes otsivad madala suhkrusisaldusega dieeti, peaksid teadma, et maitsestatud taimsed piimad sisaldavad tavaliselt lisatud suhkrut.