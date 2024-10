Ajusurnuks kuulutatud mees ärkas hetkel, kui temalt hakati organeid eemaldama

USA avalik-õigusliku ringhäälinguorganisatsiooni National Public Radio (NPR) raporti kohaselt näitasid need märkmed, et doonoril oli pärast kliinilist testi, mille eesmärk oli hinnata südame sobivust siirdamiseks, ilmnenud elumärke.

TJ õde Donna Rhorer oli venna kõrval pärast tema surma. Rhorer meenutas koos teiste pereliikmetega, et nägi TJd silmi lahti tegemas ja ringi vaatamas, kuid personali sõnul oli see tavaline refleks.

Õnneks jääb TJ ellu ja on oma õe hoole all, kuigi NPRi aruande järgi on tal jätkuvalt probleeme kõne, mälu ja liikumisega.