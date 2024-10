ARST SELGITAB 5 põhjust, miks on noorena hea teada rinnavähi geneetilist riski

Iga viies rinnavähk avastatakse alla 50-aastasel naisel. Eestis on sõeluuringusse haaratud naised vanuses 50-74 aastat, kuid statistika näitab, et rinnavähi juhtumid on kasvanud ka nooremate naiste seas. Näiteks Ühendkuningriigi Cancer Research UK andmed näitavad, et viimase paari aastakümne jooksul on rinnavähi esinemissagedus 25-49-aastaste seas suurenenud umbes 50 protsenti. Samasugust trendi võib näha ka teistes riikides. Sellele trendile on mitmeid võimalikke selgitusi: esiteks elustiili mõjud, mis on seotud sünnituste arvu ja teiste hormonaalsete mõjudega, tervisekäitumise mõjud, aga ka geneetiline eelsoodumus, mis suurendavad vähiriski ja just noorematel naistel.

Nooremate naiste rinnavähk kipub olema agressiivsem. Mitmed uuringud on näidanud, et nooremate naiste rinnavähi juhtumid on tihti seotud bioloogiliselt aktiivsemate ja raskemini ravitavate vähivormidega, näiteks niinimetatud kolmiknegatiivse rinnavähiga, mis ei reageeri efektiivsele hormoonravile. Seetõttu on eriti oluline, et noored naised on oma riskidest ja ennetusvõimalustest teadlikud.

Rinnavähk on varases staadiumis tihtipeale sümptomiteta. Samas on varakult avastatud rinnavähk ravitav. Geeniriskide testimine aitab hinnata, millal on õige aeg alustada mammograafilist sõeluuringut. Et kui haigus peaks tekkima, avastada see enne sümptomite ilmnemist ja tõhusalt ära ravida.