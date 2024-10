Mooniseemned võivad sel juhul olla surmavad

Mooniseemned pärinevad taimest, millest saadakse oopiumit ja toodetakse narkootilisi aineid nagu morfiin ja kodeiin. Koristamise ja töötlemise ajal võib seemnetele sattuda oopiumit sisaldav vedelik. Selle vältimiseks on esitatud USAs ettepanekud seaduseelnõu koostamiseks, et keelata saastunud mooniseemnete levitamine ja müümine, vältimaks sõltuvust ja surmajuhtumeid.

USA kaitseministeerium hoiatab samuti sõdureid mooniseemnete tarbimise eest, kuna see võib kaasa tuua positiivse narkotesti. Kuigi küpsetatud mooniseemned tavaliselt ohtu ei kujuta, võib töötlemata mooniseemnetest valmistatud tee viia sõltuvuse ja üledoosini.

Mõned veebisaidid reklaamivad mooniseemneteed kui looduslikku rahustavat vahendit ärevuse vastu, kuid see võib põhjustada tõsiseid terviseprobleeme. Näiteks 24-aastane Stephen Hacala tellis ärevuse vastu 2016. aastal internetist kotikese mooniseemnetega, loputas need veega ja tarbis loputusvedeliku ära. Ta suri morfiinimürgistusse.

USA uimastikaitseagentuur ütleb, et pesemata mooniseemned võivad tappa, kui neid kasutatakse eraldi või koos teiste ravimitega. Kuigi mooniseemned on seaduse alusel vabastatud uimastikontrollist, siis oopiumi saasteained seemnetel mitte, teatab agentuur. Justiitsministeerium on algatanud pesemata mooniseemnete müügi asjus kriminaalasju.