Noorte inimeste hulgas on oluliselt suurenenud selle vähivormi esinemine

Selle vähi peamine põhjus on inimese papilloomiviirus (HPV), mis on samuti emakakaelavähi peamine põhjus. USAs ja Ühendkuningriigis on orofarüngeaalvähk nüüdseks sagedasem kui emakakaelavähk.

HPV levib sugulisel teel ja orofarüngeaalvähi peamine riskitegur on seksuaalpartnerite arv, just oraalseksi korral. Neil, kellel on elu jooksul olnud kuus või enam oraalseksi partnerit, on 8,5 korda suurem tõenäosus haigestuda orofarüngeaalvähki kui neil, kes oraalseksi ei praktiseeri.

Käitumuslikud uuringud näitavad, et oraalseks on mõnes riigis väga levinud. Ühes Suurbritannias tehtud uuringus, milles osales peaaegu 1000 mandlioperatsioonile tulnud inimest, teatas 80 protsenti täiskasvanutest, et on elu jooksul oraalseksi praktiseerinud. Õnneks haigestub siiski vaid väike osa neist orofarüngeaalvähki.

Levinud teooria kohaselt suudab enamik inimesi HPV nakkustest vabaneda, kuid väike osa ei suuda seda teha, tõenäoliselt immuunsüsteemi eripära tõttu. Neil juhtudel paljuneb viirus pidevalt ja integreerub juhuslikult peremeesorganismi DNA-sse, mis võib viia vähirakkude tekkeni.

Paljudes riikides on tüdrukute HPV vaktsineerimine juba kasutusele võetud emakakaelavähi ennetamiseks. On üha rohkem tõendeid, kuigi kaudseid, et see võib olla efektiivne ka suupiirkonna HPV nakkuste vältimisel. Samuti viitavad mõned andmed sellele, et ka poisid on kaudselt kaitstud riikides, kus tüdrukute vaktsineeritus on kõrge (üle 85 protsendi). Loodetavasti võib see mõne aastakümne jooksul vähendada orofarüngeaalvähi esinemist.

Kes saavad HPV vastu Eestis tasuta vaktsineerida? Eestis saavad sellest aastast 12-14-aastaste poiste ja tüdrukute kõrval HPV ehk inimese papilloomiviiruse vastu tasuta vaktsineerida ka kõik 15-18-aastased poisid ja tüdrukud, kes on varem vaktsineerimata. Alaealise vaktsineerimiseks on vajalik lapsevanema nõusolek, üle 18-aastased saavad teha vaktsineerimisotsuse ise. PM Tervis