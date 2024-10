Professor räägib, mida teeb vingugaas inimese organismis

On olnud juhuseid, et koju paigaldatud vinguandur annab korduvalt häireid. Tõugu sõnul kurdab nii mõnigi, et on juba aastaid üht- ja samamoodi kütnud ja siibrit sulgenud ja mitte midagi pole juhtunud, aga nüüd andur muudkui piiksub.

Kui järele mõeldakse, siis jõutakse tihti selleni, et korteri elanikel on kehv olemine ja seletamatu nõrkus tekkinud just kütteperioodil. «Näiteks vanainimene, kes suvel töötab aias nagu noor, võib hakata sügisel kurtma, et tervis on kehv,» toob Tõugu näite. «Sel ei pruugi kehva kliimaga mingit seost olla, vaid inimesel on lihtsalt harjumus sulgeda siiber veidi varem, kui see on mõistlik.»