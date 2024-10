ARST SELGITAB Miks põlveliigesed kuluvad ja kuidas saab seda ennetada?

Põlveliigese osteoartroosi ennetuses ja ravis on oluline tervislik eluviis

Põlveliigese probleemide, sealhulgas kulumise ennetamisel on olulisimal kohal regulaarne mõõdukas liikumine ja kehaline aktiivsus, mis lisaks aitab ülekaalu vastu.

Liigese stabiliseerimisel ja asendi tajumisel on väga tähtsal kohal lihaskonna jõudlus. Terve kõhrega liiges talub hästi igasugust füüsilist koormust: jooksmist, kükitamist, põlvitamist, raskustreeningut. Kui esineb juba ulatuslik kõhrekahjustus, siis on mõistlik hakata neid tegevusi piirama. Oluline on ka normaalselt süüa, nii ei ole vaja täiendavalt võtta toidulisandeid.

Osteoartroosi ravivõimalused

Raviga tuleb alustada siis, kui kaebused hakkavad pidevalt häirima ja segavad igapäevatoiminguid. Lisaks tüüpiliste sümptomite äratundmisele on oluline teha haaratud liigesest röntgenuuring, mis aitab kinnitada diagnoosi ja määrata artroosi staadiumit.

Ravis on kesksel kohal mõõdukas liikumine. Kuna kahjustatud kõhrega liigesele ei sobi põrutused, kükitamine ja väändeliigutused, tuleks eelistada väikse koormusega spordialasid ning vähendada ülekoormuse riski piisavate puhkeperioodidega. Seepärast sobib hästi jalutamine, jalgrattasõit, ujumine ja vesivõimlemine. Vältida tuleb valulikke liigutusi. Kõige sobivamaid harjutusi on hea õppida koos füsioterapeudiga.

Ülekaalu korral on väga oluline langetada kaalu, sest langetades kehakaalu 5–10 protsendi võrra, väheneb uuringute järgi põlvevalu ligi 50 protsenti.

Pidevat valu põhjustava artroosi korral soovitatakse sümptomite leevendamiseks kasutada põletiku- ja valuvastaseid preparaate, näiteks ibuprofeeni, diklofenakki või etorikoksiibi. Mõned patsiendid saavad abi stabiliseeriva või jala telge korrigeeriva ortoosi kasutamisest.

Vaevusi võivad leevendada ka mitmesugused liigesesisesed süstid. Liigesesisesed süstid leevendavad valu ja põletikku, kuid need ei kõrvalda haiguse põhjust ega taasta kahjustatud kõhre. Need on osa kombineeritud raviplaanist koos füsioteraapia, valuvaigistite ja elustiilimuutustega. Tihti kasutatakse artroosi ägenemiste ja vedeliku kogunemise korral glükokorikosteroidide süstimist. Kaebuste rahunemisel võib mõnikord saada abi hüaluroonhappe- või vereplasmasüstidest. Süstide efekt on individuaalne, mõni saab abi ühest, teine teistsugusest süstist.

Põlveliigese endoproteesimine on näidustatud alles siis, kui elukvaliteet on valu tõttu oluliselt häiritud ning kõik muud mittekirurgilise ravi meetodid on juba kasutusel.