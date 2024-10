Dermatoloog selgitab, millal ja kuidas kontrollida sünnimärke

Enamasti annab sünnimärgi kontroll hingerahu ja seda võiks regulaarselt korrata iga 1-2 aasta tagant. Kui esineb atüüpilisi neevuseid, võib olla vajalik ka sagedasem sünnimärkide jälgimine. Sünnimärke tuleks jälgida ka kodus, kogu oma keha 2-3 kuu tagant peegli ees üle vaadates kogu keha. Kui tundub, et mõni sünnimärk on muutunud või teistest erinev, tuleks pöörduda täpsemaks diagnoosimiseks nahaarsti poole.

Kui dermatoskoobiga tuvastatakse kõrvalekalle, on järgmine soovituslik samm üldjuhul pisioperatsioon – sünnimärgi kirurgiline eemaldamine. Mõnikord on see näidustatud ka juhul, kui on kõrgenenud traumeerimise oht (segab nt riietumisel, raseerimisel).