Mida teha kui külma ilma tõttu huuled kuivavad ja lõhenevad?

Karganina sõnul muutuvad huuled kuivaks ja katkiseks just karge ilma tõttu. «Ilm on niiske, külm ja tuuline ning huuled puutuvad karge õhuga pidevalt kokku,» selgitas ta.

Kuna kuiva huulenahka kiputakse kiiresti leevendama huulte limpsimisega, tuleks seda siiski vältida. «Mõni otsib tõesti kohest leevendust ja limpsib õues huuli, kuid tegelikult raskendab see olukorda,» hoiatas apteeker. Samas ei paku leevendust ka koduselt soe sisetemperatuur. «Kütteperioodil muutub õhk kuivaks ja see soodustab omakorda ka naha ja limaskestade kuivust.»

Apteegis on kuivadele ja lõhenenud huultele saadaval erinevaid tooteid. Huulte niisutamiseks kasutatavad tooted on reeglina palsamid, kuigi pakend võib olla pulgakujuline. «Palsamid hooldavad, toidavad ja pehmendavad huuli. Samuti leidub kreeme ja salve, mis on reeglina kas purkides või tuubides, ning tooteid naturaalsete komponentidega,» rääkis Karjagina.