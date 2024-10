Elukalliduse tõus võib kaasa tuua vanasti levinud haiguse

Muud skorbuudi riskitegurid on söömishäired, suitsetamine, alkoholism, steroidide kasutamine ja neeruprobleemid.

Kuigi see on vaid üks näide, on juba mõnda aega olnud murettekitavaid märke, et see seisund on arenenud riikidesse tagasi. Juhtumite arv on Ühendkuningriigis aastatel 2007–2017 enam kui kahekordistunud.

«Skorbuut on praegusel elukalliduse tõusu ajastul uuesti esile kerkiv diagnoos,» hoiatavad Dermawan ja meeskond.

Kuna toiduainete hind on Austraalias tõusnud umbes kolm protsenti ja Ühendkuningriigis kuus protsenti, on üha suurem hulk madala sissetulekuga inimesi üle maailma sunnitud tegema raskeid otsuseid, et hakkama saada.

«Kasvav elukallidus tähendab, et inimesed sõltuvad rohkem odavamast toidust, mille toiteväärtus on tavaliselt kehv,» jätkab töörühma aruanne.

C-vitamiini vaegust on seostatud ka vanemate inimeste mälu- ja otsustusprobleemidega. 2022. aasta uuring näitas, et C-vitamiini vaegus on seotud kognitiivsete häiretega.

«Varasemad uuringud on näidanud, et C-vitamiinil on aju funktsioneerimises oluline roll ning uuringud on leidnud, et C-vitamiini vaegus võib olla seotud kognitiivsete häirete, depressiooni ja segasusega,» ütles Flindersi ülikooli arst Yogesh Sharma.

See juhtumiuuring avaldati ajakirjas BMJ Case Reports.