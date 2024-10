Tahad teada kui hästi vananed? Selleks on lihtne test

Ajakirjas PLOS ONE avaldatud uuringu kohaselt on tasakaal parim bioloogilise vananemise mõõdupuu kui lihasjõud või kõnnak, Medical Daily .

«Tasakaal on oluline mõõdik, sest lisaks lihasjõule vajab see sisendit nägemisest, vestibulaarsüsteemist ja somatosensoorsest süsteemist. Märkimisväärsed on tasakaalu muutused. Halva tasakaalu korral on oht kukkuda ja see on tõsiste tagajärgedega terviserisk,» selgitas uuringu vanemautor Kenton Kaufman.