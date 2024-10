Stanfordi teadlased avastasid, mis paneb vähirakud end hävitama

See idee tekkis Stanfordi professoril Gerald Crabtree’l, kes mõtles jalutuskäigu ajal sellele, kuidas rakud hävitavad ennast organismi heaolu nimel. Tavapärased vähiravi meetodid, nagu keemiaravi ja kiiritus, hävitavad kahjuks ka terveid rakke.

Crabtree ja tema kolleegid on aga arendanud välja molekuli, mis ühendab vähki põhjustava BCL6-valgu ja ensüümi CDK9, mis suudab aktiveerida apoptoosi. Tavaliselt hoiab BCL6 apoptoosi geenid välja lülitatuna, mis võimaldab vähirakkudel ellu jääda, kuid uus ühend aktiveerib need geenid ja hävitab seeläbi vähirakud.

Teadlased testisid seda molekuli lümfoomirakkudel (lümfisüsteemi vähk) ja leidsid, et see oli vähirakkude tapmisel tõhus. Katsetes tervete hiirtega ei täheldatud kõrvaltoimeid, ehkki molekul hävitas ühe kindla tüübi terveid immuunrakke, mis sõltuvad BCL6-st.

Uurijate eesmärk on hävitada vähirakud mitmete samaaegsete signaalidega, et takistada vähi kohanemist raviga. Molekul tappis testides ainult lümfoomi rakud ja ei mõjutanud teisi vähitüüpe, mis näitab selle meetodi potentsiaalset täpsust. Samuti plaanivad teadlased arendada sarnaseid molekule, et võtta sihikule teisi vähki soodustavaid valke.