Küttehooaeg põhjustab silmade kuivust: apteeker annab nõu, kuidas silmade tervise eest hoolitseda

Ta selgitas, et silmade puhastamine on oluline osa igapäevasest hügieenist, et hoida silmad tervena ja ennetada infektsioone. «Paljudele tuleb ehk üllatusena, et ka silmi on vaja regulaarselt pesta ja puhastada. Silmade puhastamiseks võib kasutada puhast, niisket vatipadjakest või pehmet lappi. Kui silmades on mustust või rähma, tuleks need õrnalt eemaldada, liigutades vatipadjakest silmanurga suunas,» selgitas proviisor. Ta lisas, et samuti on oluline vältida silmade hõõrumist määrdunud kätega, et vältida bakterite sattumist silma.