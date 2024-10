Valgus on vorminud inimest kogu evolutsiooni vältel ja see jätkub

Suurem osa inimkonna ajaloost on meie tegevused olnud seotud päevavalgusega. Tehnoloogia on vabastanud meid nendest iidsetest une- ja ärkvelolekutsüklitest, kuid päikesevalgus on jätnud ja jätkab mõju avaldamist meie bioloogiale, kirjutab The Conversationis Flindersi ülikooli evolutsioonibioloogia professor Mike Lee.