KAHJUSTUSED KORDA Tuvastati üllatav vahend, mis aitab luua uusi neuroneid

Uus Stanfordi uuring, mis avaldati ajakirjas Nature, valgustab, miks on neuronaalsed tüvirakud vananevas ajus vähem aktiivsed. Uuring viitab, et teatud rakkudevaheliste radade mõjutamisega võib tüvirakke uuesti aktiveerida ja ka nooremas ajus stimuleerida neurogeneesi, et parandada kahjustusi.

Professor Anne Bruneti ja tema meeskond kasutasid CRISPR-i geneetilisi tööriistu, et leida geene, mille eemaldamine suurendab vanemate hiirte neuronaalsete tüvirakkude aktiivsust. Pärast kandidaatgeenide kitsendamist kümnele jäi silma GLUT4 valku kodeeriv geen, mis viitas, et kõrge glükoositase võib hoida vananevaid neuronaalseid tüvirakke passiivsena.

Uuringus näidati, et glükoosi transportijageeni eemaldamine hiirte ajust põhjustas uute neuronite tootmise kahekordistumise. Meetod võimaldas jälgida, et tüvirakud paljunevad, migreeruvad vajalikku kohta ja moodustavad uusi neuroneid.

Glükoosi transportija seos on lootustandev, kuna see viitab võimalusele arendada ravimeid, mis käivitaksid neuronite kasvu vananevas või vigastatud ajus. Samuti annab see vihje, et kasu võib olla ka lihtsamate sekkumiste rakendamisest, näiteks madala süsivesikusisaldusega dieedi, mis vähendaks glükoosi hulka vananevates tüvirakkudes.