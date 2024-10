Levinud maiuse söömine võib põhjustada südameprobleeme

Lagritsa kahjulik mõju tuleneb glütsürrisiinist, mis on lagritsajuures leiduv ühend, mis on suhkrust 30–50 korda magusam ja võib mõjutada keha kaaliumi- ja naatriumitaset, mis reguleerivad kehavedelikke. Liiga palju glütsürrisiini võib põhjustada kõrgenenud vererõhku, vedelikupeetust, lihasnõrkust ja südame rütmihäireid.

Hea uudis on see, et need muutused pole tavaliselt püsivad. Lagritsa tarbimise lõpetamisel normaliseeruvad naatriumi-, kaaliumi- ja vedelikutasemed.