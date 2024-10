Tuvastati jämesoolevähi oluline tekkepõhjus

Liha on küll oluline valgu, rasva ning vitamiinide ja mineraalainete allikas, kuid liigne tarbimine võib olla kahjulik. Kuigi on tugev seos punase liha ja teatud vähkide suurema tekkeriski vahel, pole olnud selle taga olev mehhanism seni päris selge.

Nüüd on Singapuri Vähiuuringute Keskuse (NCCS) teadlased koos Singapuri Teadus- ja Tehnoloogiaagentuuriga (A*STAR) leidnud mehhanismi, mis seostab punase liha ületarbimise jämesoolevähiga.

Jämesoolevähk, mis mõjutab käär- või pärasoolt, on maailmas levimuselt kolmas vähk ja teine vähisurmade põhjus. Riskiteguritest omavad lisaks vanusele ja perekondlikule eelsoodumusele olulist rolli ka elustiil, näiteks toitumine, vähene liikumine, ülekaal, suitsetamine ja alkoholi liigtarbimine.

Teadlased avastasid, et punases lihas olev raud aktiveeris uuesti telomeraasi ensüümi, kasutades raua suhtes tundlikku valku Pirin, mis soodustas vähi arengut. Telomeerid on DNA järjestustest ja valkudest koosnevad «kapslid» kromosoomide otstes, mis lühenevad iga rakujagunemisega, kuni rakk enam jaguneda ei saa ja koed vananevad. Telomeraas aga suudab telomeere uuesti üles ehitada, et rakujagunemine saaks jätkuda.