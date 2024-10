Kas kohvi joomine raseduse ajal põhjustab lapsele ATH?

Kas kohvi tarbimine raseduse ajal võib tõesti põhjustada lapsele näiteks aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH)?

Uues uuringus, milles osales kümneid tuhandeid rasedaid naisi, selgitati seda seost täpsemalt. Uuringus võeti arvesse ka geneetilisi ja sotsiaalmajanduslikke tegureid ning leiti, et raseduse ajal kohvi joomine ei põhjusta otseselt lapse neuroarengulisi raskusi. See tähendab, et mõõdukas kohvitarbimine vastavalt praegustele soovitustele on ohutu.

Varasemad uuringud on näidanud, et kofeiin ja selle laguproduktid võivad platsentast läbi tungida, ja kuna lootel puuduvad vajalikud ensüümid kofeiini lagundamiseks, on arvatud, et kofeiin võib loote arengut mõjutada. Siiski on keeruline eristada, kas kohv ise võib mõjutada loote aju arengut või omavad rolli teised tegurid, nagu suitsetamine, alkoholi tarbimine, vanemate haridus või sissetulek.

Uuringus osales ligi 58 700 Norra naist ja nende last. Emad andsid infot oma kohvitarbimise ja lapse arengu kohta. Uuringus kasutati geneetilist analüüsi, et eristada kohvitarbimise mõju võimalikest muudest teguritest.

Tulemused näitasid, et suurenenud kohvitarbimine raseduse ajal ei põhjustanud lastel märkimisväärseid neuronaalseid arengulisi kõrvalekaldeid. Erinevus varasemate uuringutega võib tuleneda sellest, et see uuring suutis eristada kohvi mõju muudest teguritest ja geneetilisest eelsoodumusest.

Uuringul on piirangud ja välistatud pole, et väiksemad mõjud võivad siiski esineda. Kofeiini mõju lapse südame-veresoonkonnahaiguste või vaimse tervise riskidele hilisemas elus vajab täiendavat uurimist. Üldiselt toetab uuring olemasolevaid kliinilisi juhiseid, mille kohaselt on raseduse ajal ohutu tarbida kuni 200 mg kofeiini päevas (üks espresso või kaks tassi kohvi).