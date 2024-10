See omapära võib suurendada ATH riski

Teadlase Miguel Rentería, QIMR Berghoferi dotsendi sõnul on ATH ja Parkinsoni tõve bioloogiline alus selgelt tõestatud ning see uuring on vajalik samm nende seisundite parema mõistmise ja ravi suunas. Rentería juhitud uuringus analüüsis 189 teadlast DNA-andmeid ja 74 898 osaleja aju MRT-skaneeringuid 19 riigist. Nad tuvastasid 254 geneetilist varianti, mis mõjutavad aju suurust ja struktuuri ning toimivad Parkinsoni tõve ja ATH biomarkeritena.

Uuring näitas, et suuremat ajuvolüümi soodustavad geneetilised variandid on seotud suurema Parkinsoni tõve riskiga, samas kui väiksema ajuvolüümi andvad variandid on seotud ATH kõrgema riskiga. See viitab sellele, et geneetilised tegurid, mis määravad ajustruktuuri individuaalsed erinevused, võivad olla olulised ajuhaiguste põhjuste mõistmisel.