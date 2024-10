Tuhkruid valimatult surmav viirus hüppas üle inimesele

Siiski toob leid esile riski, et piimaveiste seas leviv viirus, mis kandub vahel üle farmitöötajatele, võib teatud tingimustel osutuda väga ohtlikuks. Uuringu juht, professor Yoshihiro Kawaoka, märkis, et teda üllatas viiruse suur patogeensus tuhkrute seas. Tuhkrud on tavaline mudel loomade gripiviiruste uuringutes, et hinnata nende kohanemisvõimet imetajatega, vahendas Wisconsin-Madisoni ülikool.

H5N1 viirused muteeruvad kiiresti ja kohanevad uute peremeestega, mis on võimaldanud neil linnugripi puhangu teel levida imetajatele, sealhulgas 2024. aastal Põhja-Ameerikas piimaveistele. Teadlased avastasid, et Texase piimatööstuse töötaja nakatanud viirusetüvel oli mutatsioon, mis muudab selle väga patogeenseks. Õnneks näib, et see alamtüvi on välja surnud ja rohkem levinud ei ole.