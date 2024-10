Millised on insuldi riskitegurid ja kuidas neid vältida?

Arsti määratud ravimeid tuleb tarvitada vastavalt ettekirjutusele. Väga tihti alahinnatakse ravimite võtmise tähtsust. Näiteks on insuldi järgselt määratud verevedeldaja ravi eluaegne ja kui see katkestatakse, suureneb oht uue insuldi tekkeks. «Kahjuks näeme sageli, et inimesed jätavad ravimid võtmata, sest nad tunnevad ennast hästi ega mõista, et nende haigused vajavad pidevat kontrolli ja ei kao kuskile ära, isegi kui enesetunne on hea,» nendib dr Samarüütel.