Roojaproov – kas tabuteema või elupäästja?

Statistika näitab, et jämesoolevähk on üks levinumaid vähitüüpe nii Eesti meeste kui ka naiste seas: sajast inimesest saab elu jooksul jämesoolevähi diagnoosi lausa neli inimest. Kuigi esinemissageduselt on soolevähk kolmandal kohal, siis vähisurmadest lausa teisel kohal. Aasta-aastalt esineb soolevähki üha enam, murettekitav on haigusjuhtumite sagenemine just nooremas vanusegrupis. Ometigi pole jämesoolevähi esmaseks diagnoosimiseks kasutatav peitveri roojas analüüsi ehk rahvakeeli roojaproovi andmine pooltki nii populaarne võrreldes näiteks nahavähi kontrollis käimise või mammograafi kontrolliga.

Roojaproovi andmine on puhas ja lihtne protseduur

«On levinud valearusaam, et roojaproovi tegemine on ebamugav või hirmus protseduur. Sageli tuleneb hirm aga teadmatusest. Kuigi roojaproovi andmine võib tunduda ebamugav toiming, on see väga lihtne ja puhas analüüs ning igaüks saab sellega hakkama,» lausus SYNLABi arendusjuht Kaspar Ratnik.

Peitvereks roojas nimetatakse väikeses koguses roojas esinevat ja visuaalselt mittetuvastatavat verd. Kuna veri võib rooja sattuda kõikidest seedetrakti osadest, võib lisaks soolevähile peitveri roojas analüüsile positiivse vastuse anda ka igemete veritsused, mao- ja kaksikteistsõrmiksoole haavandid, seedetrakti põletikulised protsessid, söögitoru veenilaiendid ning seedetrakti kasvajad. Sellegi poolest on jämesoolevähi esmaseks diagnostikaks peitvere uuring kõige optimaalsem ja kulutõhusam viis, selle tõestuseks on ka rakendus enamiku riikide praktikas.