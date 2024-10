Kõhuvaluga tuleb arsti poole pöörduda nendel juhtudel

Hirvlaan kinnitas, et on erinevat sorti kõhuvalusid, mistõttu on ka põhjusi selleks väga palju. «Kergemad neist on kõhugaasid, mille sümptomid on punnis kõht ja gaasid. Kõhupuhitusi põhjustab teatud toitude söömine ning ka see, kui söömise ajal neelata koos söögiga õhku alla,» selgitas ta.