ECDC soovitab tõsta kaitsetaset kahe ohtliku viiruse vastu

ECDC direktor Pamela Rendi-Wagner rõhutas, et vaktsineerimine on tõhus meetod riskirühmade kaitsmiseks raske haiguse, haiglaravi ja surma eest. Kuna paljud riigid ei ole saavutanud piisavat kaitsetaset, on oluline enne talvehooaja algust suurendada vaktsineeritust.