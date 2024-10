Covid-19sse haigestumine vanemaealiste seas kasvab, riskirühmadele on vaktsiin tagatud

«Viimase kahe nädala jooksul on olnud märgata haigestumise kasvutrendi just vanemaealiste seas, kellel on suurem oht vajada Covid-19 tõttu ka haiglaravi,» märkis Terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna teenusejuht Julia Geller. «Risk koroonaviirushaiguse raskeks põdemiseks on suurem üle 60-aastastel inimestel ning eriti drastiliselt suureneb tõsiste tüsistuste risk 80-aastastel ja vanematel.»

Geller tõi välja, et üle 80 protsendi kõikidest Covid-19 tõttu hospitaliseeritud patsientidest on olnud vanemad kui 60-aastased ja neist omakorda pooled on olnud vanemad kui 80 eluaastat.

Tervisekassa vaktsineerimise teenusejuht Hanna Jäe täpsustas, et haiguse raskete tagajärgede ennetamiseks on Covid-19 vaktsiin riskirühmadele kättesaadav üle Eesti ja vaktsineerimine on riskirühmadele tasuta. «Covid-19 haigestumise riskirühma kuuluvad üle 60-aastased inimesed, lapseootel naised, kõrgenenud terviseriskiga lapsed ja täiskasvanud, hoolekandeasutuste elanikud ning tervishoiu- ja hoolekandeasutuste töötajad. Küll aga tuleks vaktsineerima minnes kindlasti jälgida, et viimasest Covid-19 vastasest vaktsineerimisest või haiguse läbipõdemisest oleks möödunud enam kui kuus kuud.»

Jäe lisas, et kaitsvate antikehade teke võtab aega kuni kaks nädalat alates kaitsesüsti tegemisest. «Seega on praegune aeg vaktsineerimiseks eriti olulise tähtsusega, sest viiruse levik on just hoogu kogumas,» ütles ta.

Soovi korral võib koroonavaktsiini teha samal ajal gripivaktsiiniga. Juhul kui inimene kuulub ka gripi riskirühma, on gripivaktsiin talle samuti tasuta.

