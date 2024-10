Kuidas saada lahti tüütust küüneseenest?

Küüneseen on dermatofüüdi põhjustatud küüneplaadi kahjustus, mida on võimalik tuvastada visuaalselt, ent täpse diagnoosi saab paika panna nahaarst. Benu Tartu Sõbra apteegi proviisor Astrid Oolberg selgitab, et tüüpiliselt on kahjustatud üks või kaks varbaküünt ning sagedamini esimene ja viies varvas. «Küüneplaat muutub osaliselt või täielikult kollakaks, tuhmunuks, pakseneb ning hakkab kergesti murduma,» märgib Oolberg.

Küüneseen on kroonilise kuluga haigus, mis ei parane iseenesest. Proviisori sõnul tuleks küüneseene ravi alustada kohe, kui ilmnevad esimesed sümptomid. «Ravi alustatakse tavaliselt aga siis, kui varbaküüned on juba tugevalt paksenenud ja jalanõude kandmine muutub ebamugavaks või kui küünte välimus on esteetiliselt häiriv. Mida rohkem on küüneseen küüsi kahjustanud ja mida kaugemale levinud, seda pikemaks ja kallimaks kujuneb ka ravi. Kui varakult sekkuda, on ravi kiirem ja efektiivsem ning see takistab seene levimist suuremale pinnale,» kinnitab Oolberg. Ta on näinud patsienti, kellel on seenhaigus hävitanud kogu suure varba küüneplaadi.