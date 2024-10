Leiti põhjus, miks rämpstoidu järele isutab

Rämpstoit. Pilt on illustreeriv.

Kölni ülikooli uuring leidis, et põhjus, mis tekitab nälja rämpstoidu järele, ei seisne mitte hormoonides, vaid ajuaktiivsuse muutumises nendes ajupiirkondades, mis on seotud naudingu ja tarbimisega. Tulemused aitavad mõista, kuidas unepuudus muudab meie hinnanguid toidu suhtes, vahendab The Guardian.